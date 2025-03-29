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Глава Бразилии чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Президент Бразилии не стал говорить с прибывшим из Италии посланником Зеленского
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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался говорить с бывшим премьером Италии Массимо д'Алемой, который приехал по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным газеты, Зеленский переговорил с д'Алемой в кулуарах «балканской инициативы». По словам итальянского политика, украинский лидер попросил его поговорить с бразильским лидером и председателем КНР.

«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны»», — рассказал сам экс-премьер Италии.

В итоге итальянец прибыл в Бразилию, но да Силва чуть не выгнал его, сказав, что «Украина — это американская проблема», пожаловался д'Алема.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия будет выполнять мирное соглашение с Украиной, если его подпишут при посредничестве президента США Дональда Трампа, но судьба договоренностей после его ухода остается неопределенной.

Ранее Зеленский отказался от участия Саудовской Аравии в мониторинге перемирия.

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