Франция предупредила о новых европейских санкциях против России

Страны Европы работают над новым пакетом санкций против России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро агентству AFP, пишет ТАСС.

«Собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций [против РФ]», — отметил он.

Барро рассказал, что он «взял на себя обязательство» перед сенатором США Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), что будет вестись скоординированная работа над пакетами санкций.

США могут ввести новые, «сокрушительные» санкции против России, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом, заявил сенатор Грэм. Санкции подразумевают наложение 500% пошлин на страны, покупающие российские товары, особенно нефть и газ. The Times утверждает, что Трамп уже хочет выйти из переговоров, так как процесс оказался «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

1 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России. По ее словам, есть понимание, что он необходим. Каллас добавила, что решение необходимо, чтобы «заставить РФ согласиться на прекращение огня».

Ранее во Франции призвали ЕС ввести «самые тяжелые санкции» против РФ.