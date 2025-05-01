Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины оценил соглашение о ресурсах с США

Глава МИД Сибига: соглашение Украины и США знаменует новый этап партнерства
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Соглашение Соединенных Штатов и Украины о добыче полезных ископаемых знаменует начало новой главы стратегического партнерства Вашингтона и Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига.

«Соглашение о создании Американо–украинского инвестиционного фонда реконструкции и развития знаменует собой начало новой главы в украинско-американском стратегическом партнерстве. Интенсивная работа над его текстом привела к созданию сбалансированного и прочного соглашения, которое приносит пользу обеим странам», — написал Сибига.

Он отметил, что оно обеспечит «восстановление и процветание Украины», а также откроет новые возможности для США. Кроме того, указал министр, Киеву удалось внести в документ упоминание о процессе вступления республики в Евросоюз.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».

Ранее в Белом доме назвали соглашение по ресурсам с Украиной «историческим событием».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами