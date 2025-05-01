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В Белом доме назвали соглашение по ресурсам с Украиной «историческим событием»

Представитель Белого дома Левитт назвала сделку с Украиной историческим событием
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Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов назвала соглашение США и Украины по полезным ископаемым историческим событием и свидетельством того, что Дональд Трамп – мастер по заключению сделок.

По ее словам, это соглашение демонстрирует, «почему именно Трамп является главным мастером сделок». Она назвала подписание документа «историческим событием», которое начинает «уникальное экономическое партнерство, направленное на восстановление и долгосрочный экономический успех Украины».

«Президент Трамп с самого начала четко заявлял, что стремится к прекращению кровопролития в этой жестокой войне. Это соглашение демонстрирует, насколько президент заинтересован в достижении настоящего и длительного мира», – сказала Левитт.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее стало известно, как Трамп «привязал» себя к Украине.

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