Зеленский ввел санкции против главы «Росатома» Лихачева и еще 75 человек

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 76 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа.

«Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в документе.

В санкционный список попали, в частности, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей и экс-мэр Братска Сергей Серебренников.

Ограничительные меры предусматривают лишение украинских государственных наград, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, официальных визитов.

В феврале Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков по обвинению в создании угрозы государственной безопасности и экономическому развитию государства. В список попали экс-президент Украины Петр Порошенко и предприниматель Игорь Коломойский.

Ранее в США заявили о подготовке сокрушительных санкций против России.