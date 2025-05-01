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В США усомнились в эффективности ресурсной сделки с Украиной

NYT: редкоземельные металлы Украины могут не принести большой прибыли США
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Yulia Svyrydenko via Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Добыча редкоземельных ресурсов Украины, которые стали предметом соглашения с США, может занять много лет и не оправдать ожиданий, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, на извлечение сырья и получение прибыли потребуется длительное время, а итоговый доход способен оказаться ниже прогнозируемого.

«Они могут не принести того богатства, о котором давно говорил президент Трамп», — отмечается в материале.

Кроме того, до сих пор неясно, как будет работать соглашение на практике.

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предположили, что Трамп потеряет интерес к Украине после ресурсной сделки.

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