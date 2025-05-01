Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Келлог сделал резкое заявление о России

Келлог отказался считать, что Россия побеждает в конфликте на Украине
close
Mariam Zuhaib/AP

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия якобы не выигрывает в конфликте на Украине, а ее достижения исчисляются в «метрах». Его слова приводит Fox News.

«Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов. Они не взяли город Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от Днепра, что является серьезным препятствием. Они не взяли Одессу», — сказал Келлог.

По его утверждению, Россия «ничего не сдвинула с места», поскольку движение идет «на метры, а не на мили». Он считает, что если бы Москва побеждала, то конфликт был бы уже давно закончен.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева усиливать давление на Россию, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров. По его утверждению, Россия якобы более 50 дней игнорирует американское предложение о прекращении огня и отказывается от соответствующих инициатив Украины.

До этого советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами