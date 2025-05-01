Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия якобы не выигрывает в конфликте на Украине, а ее достижения исчисляются в «метрах». Его слова приводит Fox News.

«Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов. Они не взяли город Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от Днепра, что является серьезным препятствием. Они не взяли Одессу», — сказал Келлог.

По его утверждению, Россия «ничего не сдвинула с места», поскольку движение идет «на метры, а не на мили». Он считает, что если бы Москва побеждала, то конфликт был бы уже давно закончен.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева усиливать давление на Россию, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров. По его утверждению, Россия якобы более 50 дней игнорирует американское предложение о прекращении огня и отказывается от соответствующих инициатив Украины.

До этого советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».