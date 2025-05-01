В США назвали сделку по недрам с Украиной демонстрацией «приверженности миру»

Белый дом: сделка по недрам с Украиной говорит о приверженности США миру

Сделка по недрам с Украиной свидетельствует о приверженности Соединенных Штатов долгому и прочному миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее цитирует РИА Новости.

«Данное соглашение показывает, насколько президент (США Дональд Трамп) вовлечен в процесс достижения действительно прочного мира», — сказала Левитт.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов.

Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения.

Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа.

Ранее Рогов раскритиковал Зеленского за сделку по недрам Украины.