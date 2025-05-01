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Politico рассказало, что консерваторы хотят сделать Ватикан «снова великим»

Politico: консерваторы хотят сделать Ватикан «снова великим» со своим кандидатом
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа консервативных католиков, критиковавших папу Римского Франциска, намерена продвинуть своего кандидата на грядущем конклаве по избранию нового понтифика. Об этом пишет Politico в статье «Ультраконсерваторы хотят сделать Ватикан снова великим».

«Мы надеемся на понтификат, который будет больше сосредоточен на католических вопросах, таких как защита жизни и семьи, а не на изменении климата и иммиграции», — рассказала католическая активистка Глория фон Турн-и-Таксис.

Некоторые консерваторы продвигают правых кандидатов, как епископ из Казахстана Атаназиус Шнайдер, который называл беженцев в Европе «массовым вторжением», которое должно ослабить христианские ценности Европы. Кроме того, издание пишет, что влияние консерваторов в Ватикане может усилиться из-за трудного финансового положения города-государства. Отмечается, что Святой Престол в случае реализации их стратегии может положиться на средства от крупных богатых правых доноров из США.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее Трамп заявил о готовности стать папой Римским.

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