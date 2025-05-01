В США заявили, что заключение сделки по Украине еще возможно

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что переговорный процесс между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по Украине продвигается. Его слова приводит ТАСС.

Уолтц отметил, что заключение сделки по мирному регулированию еще возможно.

The Times ранее написала о том, что американский президент Дональд Трамп задумался о выходе из переговоров о мирном урегулировании на Украине из-за их сложности. Согласно данным журналистов, президент США обнаружил, что завершить боевые действия в зоне конфликта «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью». В свете предложений, которые он и его команда выдвинули по поводу урегулирования, некоторые в Киеве начинают думать, что отказ Трампа от участия в переговорах может быть не таким уж плохим вариантом.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию.