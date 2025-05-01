Названа причина, по которой Трамп захотел выйти из переговоров по Украине

Times: Трамп задумался о выходе из переговоров по Украине из-за их сложности

Американский президент Дональд Трамп задумался о выходе из переговоров о мирном урегулировании на Украине из-за их сложности, пишет The Times.

Согласно публикации, политик обнаружил, что завершить боевые действия в зоне конфликта «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью». В свете предложений, которые он и его команда выдвинули по поводу урегулирования, некоторые в Киеве начинают думать, что отказ Трампа от участия в переговорах может быть не таким уж плохим вариантом.

«Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае выхода из переговоров — о чем неоднократно говорил Марко Рубио, его госсекретарь, — это вопрос», — отмечает газета.

Власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине, заявила 19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. О том, что терпение США на исходе накануне уже говорили и Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию.