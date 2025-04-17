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Порошенко заявил о превентивном характере санкций Зеленского

Порошенко заявил, что Зеленский ввел санкции против него превентивно
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Валентин Гладких/Faсebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в суде, что санкции, наложенные на него Владимиром Зеленским, были введены превентивно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, ссылаясь на материалы дела.

Согласно документам министерства юстиции Украины, санкции против Порошенко направлены на предотвращение «действий, которые могут повредить национальным интересам». Экс-президент, изучив пояснения ведомства, подчеркнул, что это подтверждает отсутствие доказательств его вины.

«Власти признали, что я не совершал преступлений против Украины. Санкции носят превентивный характер. Их цель — не наказать за содеянное, а ограничить мои возможности заранее», — заявил политик.

17 апреля Ирина Геращенко сообщила, что суд на Украине приступил к рассмотрению иска Порошенко к Владимиру Зеленскому о признании санкций против него противоправными.

В феврале Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, обвиняемых в создании угрозы госбезопасности и экономическому развитию страны. В этом списке вместе с Порошенко оказались олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Ограничения против них введены пожизненно.

Однако Порошенко и другие лица все-таки могут снять с себя санкции, если покроют дефицит украинского бюджета. Речь идет о миллиардах, которые направят на поддержку вооруженных сил страны.

Ранее в Британии раскрыли, кому на самом деле принадлежит власть на Украине.

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