Арестович: Зеленский, Залужный и Порошенко не пойдут на выборы

Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Петр Порошенко не будут участвовать в президентских выборах на Украине. Об этом заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов), передает издание «Цензор.нет».

По его словам, выборы на Украине состоятся в октябре текущего года. Арестович заявил, что среди кандидатов не будет действующего президента Зеленского, экс-главкому ВСУ Залужного и экс-президента Порошенко. Он рассказал, что получил данную информацию от «калифорнийских серфингистов» — так экс-советник офиса Зеленского называет представителей политических кругов США, с которыми контактирует.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вряд ли смогут занять пост президента страны.

Царев напомнил, что Порошенко является участником кампании против Трампа, а Залужный открыто объявил о связях с Великобританией, которая сейчас вместе с Францией формирует антитрамповскую коалицию.

Ранее депутат Рады назвал Залужного таким же «тупым», как и Зеленский.