Миронов считает, что Трамп потеряет интерес к Украине после ресурсной сделки

Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине после подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии РИА Новости, раскритиковав соглашение как угрозу суверенитету Украины.

Согласно договору, США получат доступ к инвестициям в украинские недра через специальный фонд, включая поставки вооружений, таких как системы ПВО. Миронов назвал это «партнерством кролика и удава», где Киев теряет контроль над ресурсами.

«У бандеровских недоумков снесет крышу, а Трамп перестанет отличаться от Байдена в политике к России. Неужели кто-то верит, что США и Украина управляют недрами на равных? Это иллюзия. Вашингтон всегда диктует условия», — подчеркнул депутат.

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бессент рассказал о влиянии ресурсной сделки с Украиной на переговоры США с Россией.