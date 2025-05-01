В Сирии поблагодарили США за обсуждение будущего страны

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани поблагодарил США за конструктивное обсуждение будущего арабской страны. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

«Мы благодарим делегацию властей США за конструктивные обсуждения будущего Сирии, в ходе которых мы подчеркнули необходимость полной отмены санкций и предоставления народу Сирии возможности жить достойно и свободно», — сказал он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.