В МИД РФ оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов

МИД: запрет на ввоз в РФ семей мигрантов противоречил бы договору о ЕАЭС

Запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран Евразийского экономического союза, своих семей в Россию, который сейчас обсуждается с подачи некоторых депутатов, противоречил бы договору о ЕАЭС. Об этом сообщил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

Он отметил, что в последнее время в стране ведется «активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур». На этом фоне появляется немало инициатив, зачастую весьма неоднозначных.

«Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует», — заявил Агасандян.

По словам дипломата, такой подход не может распространяться на мигрантов из стран Евразийского экономического союза. Это противоречило бы международным обязательствам России, в том числе в рамках договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств объединения особый миграционный режим в РФ.

«Более благоприятный — только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ», — подчеркнул Агасандян.

До этого стало известно, что мигрантов хотят обязать въезжать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ.