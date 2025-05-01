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На Украине заявили, что Трамп одобрил экспорт оружия Киеву

KP: Трамп одобрил экспорт оружия Украине на сумму $50 млн
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Nathan Howard/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт оружия на Украину на сумму $50 млн. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

«Администрация Трампа одобрила свой первый экспорт оружия для Украины на сумму 50 миллионов долларов путем прямых коммерческих продаж», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении газеты, США «частично отменяют» паузу в предоставлении военной помощи Украине.

При этом до этого сообщалось, что администрация Дональда Трампа заблокировала отправку 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину.

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи со стороны США может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США Трамп «подталкивает нас к капитуляции», и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.

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