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Трамп блокирует передачу Австралией американских танков Abrams на Украину

Bild: Трамп заблокировал передачу австралийских танков Abrams Украине
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Alex Brandon/AP

Администрация Дональда Трампа заблокировала отправку 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В октябре 2024 года Австралия объявила о военной помощи Киеву на €138 млн, включающей танки Abrams. Однако Вашингтон, ссылаясь на правило о конечном использовании оружия, отказал в разрешении на реэкспорт — даже спустя три десятилетия после поставок техники.

«Есть опасения, что будет неловко держать танки на кораблях посреди океана, если на горизонте мирное соглашение», — пояснил австралийский чиновник.

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи со стороны США может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США Трамп «подталкивает нас к капитуляции» и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отказался вставать на сторону Зеленского, заявив о «трудностях» в отношениях с ним.

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