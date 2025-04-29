Трамп блокирует передачу Австралией американских танков Abrams на Украину

Администрация Дональда Трампа заблокировала отправку 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В октябре 2024 года Австралия объявила о военной помощи Киеву на €138 млн, включающей танки Abrams. Однако Вашингтон, ссылаясь на правило о конечном использовании оружия, отказал в разрешении на реэкспорт — даже спустя три десятилетия после поставок техники.

«Есть опасения, что будет неловко держать танки на кораблях посреди океана, если на горизонте мирное соглашение», — пояснил австралийский чиновник.

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи со стороны США может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США Трамп «подталкивает нас к капитуляции» и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отказался вставать на сторону Зеленского, заявив о «трудностях» в отношениях с ним.