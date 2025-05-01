Лукашенко поделился «рецептом» успешного государства

Белорусы только с опорой на собственные силы и таланты смогли построить независимое и успешное государство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия», — заявил Лукашенко, поздравляя соотечественников с Праздником весны и труда.

Он добавил, что успехи во всех сферах жизни, в частности, в промышленности, образовании, медицине и сельском хозяйстве, — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.

До этого президент России Владимир Путин назвал главным залогом прочности РФ самостоятельный выбор ее граждан. Глава государства отметил, что принципы народовластия помогают укреплять страну.

По словам Путина, парламент РФ достойно отвечает на вызовы времени и делает многое для победы страны в зоне проведения спецоперации. Российский лидер выразил уверенность, что в дальнейшем в органах власти будет появляться все больше ветеранов СВО.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.