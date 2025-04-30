Украинский лидер Владимир Зеленский – враг Соединенных Штатов. Об этом в интервью американской журналистке Мегин Келли заявил журналист Такер Карлсон.

«Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов», — подчеркнул он.

По словам Карлсона, правительство Зеленского «максимально порочно», поскольку Киев, среди прочего, перепродает американское оружие «сомнительным группировкам».

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что Соединенным Штатам необходимо надавить на Украину в целях прекращения конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский, по словам Макгрегора, должен спасти своих граждан от продолжающегося конфликта.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.