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Мадуро провозгласил День победы человечества над фашизмом

Мадуро провозгласил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
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Maxwell Briceno/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил 30 апреля, когда Знамя Победы установили над рейхстагом, Днем победы человечества над фашизмом. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«В 1945 году, в такой день, как сегодня <…> Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над рейхстагом», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Мадуро напомнил, что 30 апреля произошло водружение Знамени Победы на рейхстаг, что впоследствии оказалось «легендарным символом победы человечества над Гитлером и фашизмом».

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что символы Великой Победы могут быть разными, однако важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 Мая помимо Фицо ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама. Кроме того, российскую столицу посетят президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Сербии Александар Вучич, а также министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин. Еще свое участие в параде подтвердил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, кто заменит Моди на Параде Победы в Москве.

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80 лет Победы
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