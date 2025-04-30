Стало известно, кто заменит Моди на Параде Победы в Москве

ТАСС: Моди на Параде Победы в Москве заменит министр обороны Индии Сингх

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заменит премьер-министра страны Нарендру Моди на Параде Победы в Москве. Об этом ТАСС сообщили источники.

«Ранее российскую сторону проинформировали о том, что Индию будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх», — сообщили источники агентства.

Информацию о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет посетить Парад Победы 9 мая в Москве, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявляли лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 мая ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича, министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина. Кроме того, свое участие в параде подтвердили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.