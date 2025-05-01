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В постпредстве России в ООН заявили, что Трамп искренне стремится к миру на Украине

Дипломат Полянский: Трамп искренне хочет мира на Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне желает достижения мира на Украине. Об этом РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский выразил мнение, что глава Белого дома искренне стремится к миру на Украине и действительно прилагает огромные усилия, чтобы это произошло. Дипломат отметил, что российская сторона очень благодарна новой американской администрации.

30 апреля секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российская и американская стороны наметили перспективы по совместной работе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом и поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп не исключил, что «изменит свой подход» к Путину.

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Переговоры о мире на Украине
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