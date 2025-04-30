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Трамп не исключил, что «изменит свой подход» к Путину

Axios: Трамп не исключил, что изменит свое отношения к Путину из-за Зеленского
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Nathan Howard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что ему якобы удалось «изменить мнение» президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине, Трамп не исключил, что «изменит подход» к Путину. С таким утверждением выступили источники портала Axios.

«Советники Зеленского разделились во мнении о том, стоит ли ему вообще рисковать тет-а-тетом после катастрофы в Овальном кабинете. Но после этого Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить мнение Трампа о Путине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский получил «сигналы» перед похоронами папы Франциска о том, что Трамп готов встретиться с ним в кулуарах.

Зеленский в рамках встречи, как утверждают источники, сказал Трампу, что Путин «не сдвинется с места», если Трамп не окажет «большего давления».

«По словам одного из источников, Трамп ответил, что ему, возможно, придется изменить свой подход к Путину», — пишет Axios.

До этого то же издание сообщало, что Трамп на встрече с Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Ранее в США заявили, что Украина не продержится до конца 2025 года.

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