Европа все еще испытывает иллюзии относительно способности нанести стратегическое поражение России. Об этом сербский журналист Боян Билбия пишет в статье для белградского журнала «Печат».

Билбия отметил, что иллюзии о возможности нанести стратегическое поражение Москве продолжают сохраняться, особенно в руководстве Европейского союза. Силы, которые вдохновляются подобными иллюзиями, готовы, судя по всему, идти до конца, пожертвовав Украиной и собственными гражданами.

29 апреля британский журналист Джонни Миллер заявил, что власти Великобритании надеются решить экономические проблемы своей страны через нанесение поражения России на Украине.

В тот же день исполнительный директор и директор по персоналу Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая «Хельсинкская комиссия»), один из ключевых экспертов Конгресса США Пол Массаро в беседе с российскими пранкерами заявил, что разрушение русской идентичности и распад России являются целью Соединенных Штатов.

Ранее Медведев оценил уровень отношений России и Европы.