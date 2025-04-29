Американский политик заявил о стремлении США спровоцировать распад России

Разрушение русской идентичности и распад России являются целью США, заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) исполнительный директор и директор по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая «Хельсинкская комиссия»), один из ключевых экспертов Конгресса США Пол Массаро. Видеозапись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Общаясь с американским политиком под видом «высокопоставленного украинского чиновника», пранкеры вывели его следующий на следующий довод: для реализации намеченных целей США ведет работу с этническими меньшинствами.

«Другое направление работы в России, о чем вы знаете, и об этом говорят опросы, это своего рода поддержка российских этнических меньшинств. Неправильно называть их российскими этническими меньшинствами, нам нужно поддерживать национальности. Это еще одна вещь, которую вы могли бы сделать», — сказал Массаро.

Отвечая на вопрос пранкеров «продолжит ли США поддерживать российскую оппозицию», политик усомнился в том, что «российская оппозиция действительно является решением».

«Тяжелая, горькая пилюля, которую нужно проглотить в отношении России, заключается в том, что многие из этих имперских действий довольно популярны. Нам нужно поражение России, чтобы добиться настоящих перемен там», ─ заявил Массаро.

Он рассказал, что США столкнулись с трудностями «даже чтобы заставить большую часть российской оппозиции выступить против вторжения России на Украину».

Говоря о событиях в Грузии, пранкеры отметили, что стране необходим такой же Майдан, как на Украине. Но произойти он может только с поддержкой «из вне».

«Это может случиться. Мы очень сильно давим. И мы действительно думаем, что это очень важно, ─ согласился Пол Массаро. ─ Протестующие собираются, мы очень усердно работаем над этим, и я думаю, они добьются успеха».