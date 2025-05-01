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Трамп подтвердил заключение соглашения по ресурсам с Украиной

Трамп: США и Украина заключили соглашение по редкоземельным металлам
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CNP/AdMedia/Global Look Press

США и Украина заключили соглашение, в рамках которого Вашингтон получит доступ к полезным ископаемым республики. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на заседании кабмина, трансляция которого проводилась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что соглашение также выгодно для Украины. По его словам, это связано с тем, что в стране будет обеспечено американское присутствие, что в свою очередь «удержит многих злоумышленников подальше от страны».

О подписании соглашения несколькими часами ранее сообщило агентство Bloomberg. По его данным, Украина планировала согласовать детали договоренности и подписать ее позже. Однако американская сторона настояла на том, чтобы все компоненты были согласованы одновременно.

Позже первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за республикой, а управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее Трамп раскрыл, как США защитят районы Украины в местах разработки ресурсов.

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