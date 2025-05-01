Болсонару перевели на реабилитацию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике. Об этом сообщает Metropoles.

В публикации отмечается, что Болсонару перевели в обычную палату, где он будет находиться на реабилитации.

25 апреля сообщалось, что после очередной абдоминальной операции состояние здоровья Болсонару ухудшилось.

Бывший бразильский президент продолжает страдать от кишечной непроходимости.

Проблемы со здоровьем Болсонару обострились на фоне расследования о попытке государственного переворота во время прошлых президентских выборов. 26 марта Верховный суд Бразилии принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару из-за попытки государственного переворота в 2022 году.

В феврале сообщалось, что Генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.