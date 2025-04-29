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В Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией

Telegraph: Трамп считает признание Крыма в РФ приемлемой ценой за мир на Украине
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Alexey Pavlishak/Reuters

Президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. К такому выводу пришла британская газета The Telegraph.

Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Как следует из текста, президент США считает, что признание Крыма Россией — это приемлемая цена за достижение мира. Однако такой шаг поставил бы Белый дом в противоречие с международным правом и против предыдущих заявлений самих США, пишет газета.

Кроме того, западные лидеры выступают резко против соответствующего плана президента США, напоминает The Telegraph.

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что признание Крыма частью России будет позитивным, хотя и вынужденным шагом со стороны руководства Украины. Он напомнил, что еще несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский резко высказывался о принадлежности Крыма, но под давлением президента США Дональда Трампа он постепенно меняет позицию.

Ранее Трамп заявил, что «спасает» Украину.

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