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В США назвали условие для подписания сделки по минералам с Украиной

Минфин США: сделка по минералам будет подписана в случае готовности Украины
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Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты готовы подписать сделку по минералам уже 30 апреля, если Украина пересмотрит позицию по правкам к соглашению, заявил глава минфина США Скотт Бессент. Его цитирует РИА Новости.

«Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это, и мы готовы подписать сегодня днем», — сказал министр.

30 апреля в СМИ появилась информация, что Украина готова подписать ресурсную сделку с Соединенными Штатами. По данным некоторых журналистов, текст документа был согласован обеими сторонами, а министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон.

Утверждается, что в итоговом варианте США пошли Украине на серьезные уступки — например, помощь, ранее оказанная Киеву со стороны администрации президента Байдена, теперь не считается долгом, расплачиваться за нее Украина не будет.

При этом британское издание Financial Times при этом утверждает, что подписание документа вновь может сорваться из-за новых требований Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.

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