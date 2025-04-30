Шойгу сообщил, что в Европе хотят затянуть украинский конфликт

Шойгу: в Европе хотят затянуть конфликт на Украине, не допустить потепления между РФ и США

Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Шойгу отметил, что многочисленные нарушения пасхального перемирия показывают недоговороспособность Киева.

«К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений», — пояснил Шойгу.

Шойгу также заявил, что предложения России по Украине хорошо известны. Киев должен отказаться от намерения вступить в НАТО, также на Украине необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время последнего визита в Россию пытался убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, однако глава государства якобы отказался от этого предложения.

Ранее Шойгу призвал страны БРИКС выступать против героизации нацистов.