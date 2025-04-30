Уиткофф рассказал о желании Путина перестроить отношения с США

Уиткофф: Путин впервые за десятилетия видит шанс для перестройки отношений с США

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин «впервые за десятилетия» увидел возможность для перестройки отношений между Москвой и Вашингтоном. Его слова приводит The Hill.

«Я думаю, что… он [Путин] впервые за десятилетия видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно», — сказал Уиткофф.

Представитель Трампа напомнил, что у него было четыре встречи с президентом России, и ни одна из них не длилась меньше трех часов.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Стивен Уиткофф во время последнего визита в Россию пытался убедить президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, однако глава государства якобы отказался от этого предложения.

Согласно информации агентства, президент России якобы требует, чтобы в мирном соглашении все еще сохраняющиеся под контролем ВСУ части Запорожской, Херсонской областей и Донбасса перешли к Москве.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.