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Во Франции признали, что Зеленский виноват в конфликте на Украине

Marianne: Зеленский несет определенную ответственность за начало конфликта
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает, чтобы о нем говорили как о человеке, который ответственен за начало конфликта на Украине. Об этом пишет французская газета Marianne.

«Горстка политиков пытается распространить идею о том, что президент Украины несет определенную ответственность за войну, опустошающую его страну. Как объяснить их недоверие? Может быть, он этого немного заслуживает, да?», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что для одних Зеленский – «новый Черчилль», а для других – лишь «коррумпированный бандит и кокаиновый наркоман, возглавляющий банду «украинских нацистов», готовую разорвать его страну на части».

До этого, как отмечал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, президент США Дональд Трамп фактически признал, что ответственность за украинский конфликт несут сами Соединенные Штаты, Европа и Украина.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.

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