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В Сербии опровергли информацию о введении виз для россиян

Посол РФ Боцан-Харченко: власти Сербии не намерены вводить визы для россиян
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Depositphotos

Власти Сербии не намерены вводить санкции или другие ограничительные меры, в том числе и визового характера, в отношении России. Об этом сообщил RTVI посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

Отсутствие подобных намерений неоднократно подтверждается на высшем уровне, отметил посол.

Кроме того, ужесточений ни по какой линии по отношению к России не ожидается.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Сербия гармонизирует свою визовую политику с Европейским союзом (ЕС) к концу 2026 года из-за желания вступить в союз. Отмечается, что визовая политика ЕС предполагает введения визового режима с Россией.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Москва будет выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сербией.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич ранее подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией.

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.

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