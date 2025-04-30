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Китай снимает санкции с депутатов Европарламента

Китай решил снять санкции с пяти депутатов Европарламента
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китай принял решение снять санкции с пяти депутатов Европарламента (ЕП), что открывает путь к восстановлению парламентского диалога между Евросоюзом (ЕС) и КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европарламента.

Согласно сообщению, председатель ЕП Роберта Метсола уведомила глав парламентских фракций о соответствующем решении 30 апреля.

В середине апреля США объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода, а также нескольких компаний и судов, которые содействуют поставкам иранской нефти в КНР. Госдеп также уточнил, что новые ограничения затронут несколько компаний и судов Ирана, принимающих участие в поставках нефти в Китай.

28 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Китай в апреле реэкспортировал рекордные 160 тысяч тонн американского сжиженного природного газа (СПГ). Уточнялось, что данный объем СПГ эквивалентен 7,7% от общего импорта за месяц, и наращивание реэкспорта может быть вызвано слабым внутренним спросом вследствие мягкой зимы и больших запасов, а также введением США импортных пошлин.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что продолжат разработку санкций против России.

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