Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США объявили о введении новых санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода КНР

Госдеп: США вводят санкции против китайского НПЗ за покупку иранской нефти
close
Global Look Press

США объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода, а также нескольких компаний и судов, которые содействуют поставкам иранской нефти в КНР. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

«США вводят санкции против завода Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd за покупку иранской нефти на сумму более миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Госдеп также уточняет, что новые санкционные ограничения затронут несколько компаний и судов Ирана, принимающих участие в поставках нефти в КНР.

Пресс-секретарь ведомства Тамми Брюс предупредила Тегеран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. Она отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также намерен свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны.

До этого посол КНР в Чжан Ханьхуэй заявил, что сотрудничеству Китая с Россией мешают санкции, которые были введены США применительно к финансовым расчетам.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США предложили ужесточить санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами