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В Еврокомиссии заявили, что продолжат разработку санкций против России

Представитель ЕК Хиппер заявила, что ЕС продолжит введение санкций против России
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас, заявила, что ЕС продолжит применять санкции против России. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Продолжаем работу над 17-м санкционным пакетом и поддерживаем Украину», — заявила она.

Также ей задали вопрос, будет ли в новых санкциях учтено военное сотрудничество РФ и КНДР.

«Это вопрос компетенции государств-членов, и вся соответствующая работа конфиденциальна», — ответила Хиппер.

24 апреля сообщалось, что Великобритания ввела новый пакет санкций, включающий запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, якобы используемых для управления беспилотниками на Украине. Всего в перечень ограничений входит 150 пунктов.

Они направлены на то, чтобы лишить российскую военную систему доступа к британским технологиям и международному программному обеспечению. Среди запретительных мер также предусмотрена блокировка доступа к технологиям для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Ранее европейская страна присоединилась к санкциям против российских СМИ.

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