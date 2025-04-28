В Еврокомиссии заявили, что продолжат разработку санкций против России

Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас, заявила, что ЕС продолжит применять санкции против России. Ее слова приводит «Интерфакс».
«Продолжаем работу над 17-м санкционным пакетом и поддерживаем Украину», — заявила она.
Также ей задали вопрос, будет ли в новых санкциях учтено военное сотрудничество РФ и КНДР.
«Это вопрос компетенции государств-членов, и вся соответствующая работа конфиденциальна», — ответила Хиппер.
24 апреля сообщалось, что Великобритания ввела новый пакет санкций, включающий запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, якобы используемых для управления беспилотниками на Украине. Всего в перечень ограничений входит 150 пунктов.
Они направлены на то, чтобы лишить российскую военную систему доступа к британским технологиям и международному программному обеспечению. Среди запретительных мер также предусмотрена блокировка доступа к технологиям для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.
Ранее европейская страна присоединилась к санкциям против российских СМИ.