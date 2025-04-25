В Госдуме назвали спорные моменты в мирном соглашении, опубликованном в СМИ

Один из самых спорных моментов, который есть в тексте предполагаемого мирного соглашения по версии Reuters, — это принадлежность Запорожской АЭС. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Пока что это только проект будущего документа, который будет неоднократно обсуждаться. Естественно, Россия не допустит, чтобы что-то угрожало ее безопасности. Поэтому мы не отдадим никому контроль над Запорожской АЭС. Это будет все равно, что оставить в российской предбрюшине мину замедленного действия», — сказал Чепа.

При этом депутат не исключил, что Россия будет допускать американцев или представителей МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, чтобы проводить там осмотры. По его словам, Россия всегда шла навстречу таким мирным инициативам.

Reuters опубликовало проект, который США якобы предлагают по урегулированию конфликта на Украине. По соглашению предусматривается снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев не получал уведомлений от США о выходе из мирных переговоров.