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Медведев предложил создать «Нюрнберг 2.0» и альтернативу МУС

Медведев считает, что мировое сообщество должно создать альтернативу МУС
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Shutterstock

Мировое сообщество должно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), который потерял свою авторитетность. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

«Это странная, по сути, вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии», — заявил Медведев.

Также замглавы Совбеза России отметил, что по итогам конфликта на Украине будет необходимо создать новый орган расследования и вынесения приговоров, по образцу Нюрнбергского трибунала — в этот раз для расследования преступлений украинских властей с 2014 года. Кроме того, по мнению Медведева, подвергнуть преследованию будет необходимо также западных политиков, спонсоров и идеологов, которые разжигали конфликт.

Для того, чтобы провести судебные процессы, как считает Медведев, хорошо подойдут российские суды — он напомнил о похожей практике в адрес германских нацистов после Великой Отечественной войны.

В начале апреля глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что внес в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что они считают этот суд стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательствах.

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