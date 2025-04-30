Молдавского блогера задержали в аэропорту Кишинева

Молдавский блогер Кэлин рассказал, что его задержали в аэропорту Кишинева

Молдавский оппозиционный блогер Габриел Кэлин рассказал в своем Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Кишинева.

«Меня задержали в аэропорту. Забрали документы, теперь жду разрешения со стороны «политической полиции», чтобы покинуть страну», — сообщил он.

В этом месяце его уже задерживали в аэропорту после возвращения из Москвы, где он принимал участие в мероприятии по линии некоммерческой организации «Евразия».

25 марта в воздушной гавани остановили главу Гагаузии Евгению Гуцул при попытке покинуть Молдавию. У нее забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной.

Ранее в Молдавии после поездки в Москву задержали организатора «Бессмертного полка».