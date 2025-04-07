Пошлины Трампа привели к обвалу рынков

Фондовые биржи по всему миру вторую неделю подряд открываются обвалом котировок на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров.

Амстердамская фондовая биржа упала на 5,5%, биржи в Стокгольме и Копенгагене — на 7%. Парижская фондовая биржа зафиксировала падение на 6,19%. Ключевые индексы Шанхайской, Шэньчжэньской и Пекинской бирж также снизились. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 6,46%. Индексы Hang Seng и Hang Seng Tech упали на бирже Гонконга на 9% и 10%.

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%, десятки других стран также обложены тарифами.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы.