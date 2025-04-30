Политик из страны НАТО выступил против отправки военных на Украину

Лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме высказался против отправки военных на Украину ради достижения мира. Его слова приводит местная газета Postimees.

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину!» — заявил Хельме в ответ на слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала, что страна готова отправить роту своих военных в составе сил «коалиции желающих».

Хельме, как передает издание, также обещал инициировать процедуру отправки правительства в отставку еще до того, как оно запросит мандат на размещение эстонских военных на Украине.

30 апреля премьер Эстонии Михал заявил, что его страна готова присоединиться к так называемой «коалиции желающих» помочь Украине и внести свой вклад, отправив роту сухопутных войск, в составе которой кроме солдатов будут инструкторы и штабные офицеры.

По словам политика, Таллин считает лучшей гарантией безопасности для Украины ее вступление в НАТО. Он подчеркнул, что от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы.

Ранее в Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы.