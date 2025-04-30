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Политик из страны НАТО выступил против отправки военных на Украину

Лидер эстонской оппозиционной партии выступил против отправки военных на Украину
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Postimees Grupp/Scanpix Baltics via Reuters

Лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме высказался против отправки военных на Украину ради достижения мира. Его слова приводит местная газета Postimees.

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину!» — заявил Хельме в ответ на слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала, что страна готова отправить роту своих военных в составе сил «коалиции желающих».

Хельме, как передает издание, также обещал инициировать процедуру отправки правительства в отставку еще до того, как оно запросит мандат на размещение эстонских военных на Украине.

30 апреля премьер Эстонии Михал заявил, что его страна готова присоединиться к так называемой «коалиции желающих» помочь Украине и внести свой вклад, отправив роту сухопутных войск, в составе которой кроме солдатов будут инструкторы и штабные офицеры.

По словам политика, Таллин считает лучшей гарантией безопасности для Украины ее вступление в НАТО. Он подчеркнул, что от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы.

Ранее в Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы.

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