NYP узнала о переходе Маска на дистанционную работу в Белом доме

NYP: Маск практически перешел на удаленную работу в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск, который руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), практически перешел на удаленную работу в Белом доме. Об этом в интервью The New York Post (NYP) сообщила глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

По словам Уайлс, вместо встреч лично она разговаривает с ним по телефону.

«Результат тот же. Он просто не присутствует физически так часто, как раньше», — сказала она.

NYP отмечает, что Маск готовится покинуть свою должность в DOGE в конце мая, после чего бизнесмен станет неофициальным консультантом Белого дома.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением Илона Маска. Глава Белого дома подчеркнул, что департамент Маска выявил многочисленные факты расточительства и мошенничества на миллиарды долларов.

22 апреля стало известно, что Маск с мая намерен сократить свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США.

Ранее Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск.