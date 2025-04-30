СМИ рассказали, как Макрон удивил французов в баре

Президент Франции Эммануэль Макрон зашел в небольшой бар, чтобы сблизиться с народом, чем очень удивил сидевших там посетителей. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

»«Бонжур, Макрон!» стало популярным приветствием и шуткой в небольшом баре на западе Франции с тех пор, как на днях туда без предупреждения заглянул президент (Макрон — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

NYT добавил, что французский лидер угостил всех посетителей кофе, а некоторых и бокалом вина. Макрон провел в баре больше часа, говоря с французами о здравоохранении, рабочих местах, а также зарплатах и ​​других повседневных заботах.

Газета также отметила, что некоторые постоянные посетители заведения были настолько шокированы происходящим, что поначалу приняли главу государства за его двойника.

Также собеседники издания рассказали, что таким образом Макрон «хочет сблизиться с народом», поскольку французский лидер часто подвергается критике за свою отчужденность.

27 апреля лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрону следует покинуть пост президента после «унижения» от американского лидера Дональда Трампа. Политик отметил, что Трамп «отмахнулся» от французского президента, как от лакея во время визита в Ватикан.

Ранее СМИ раскрыли, что произошло между Трампом и Макроном перед встречей с Зеленским.