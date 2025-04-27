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Макрону посоветовали покинуть пост президента Франции после «унижения» от Трампа

Политик Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку из-за унижения от Трампа
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Ian Langsdon/Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует уйти в отставку после «унижения» от американского лидера Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он отметил, что Трамп «отмахнулся» от Макрона как от лакея во время визита в Ватикан. По мнению политика, это свидетельствует о том, что нынешний президент Франции подорвал доверие других стран к республике.

«Нам нужны досрочные президентские выборы!» — добавил Дюпон-Эньян.

26 апреля в Ватикане состоялась церемония прощания с папой Римским Франциском, которого не стало за пять дней до этого. На мероприятие приехали лидеры нескольких десятков стран. В их числе — президенты США и Франции, а также украинский лидер Владимир Зеленский.

Незадолго до начала церемонии Трамп и Зеленский провели короткую двустороннюю встречу. При этом пресс-служба Белого дома опубликовала видео с места событий, на котором показано, что изначально в зале для переговоров стояли три стула. Но в конце концов их осталось только два.

Как рассказал ирландский журналист Чей Боуз, во встрече также хотел принять участие Эммануэль Макрон. Однако американский лидер не дал ему присоединиться к беседе.

Ранее Макрон заявил, что Украина не может согласиться на прекращение огня.

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