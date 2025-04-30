Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционный договор с ХДС/ХСС

СДПГ проголосовала за формирование коалиции с ХДС/ХСС
close
Global Look Press

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш, передает ТАСС.

«Правом голоса обладали 358 322 членов. В голосовании приняли участие 200 637… «За» проголосовали 169 725 членов партии, против — 30 912», — сообщил Мирш.

Таким образом, соглашение с ХДС/ХСС одобрили 84,6% участников голосования. Это открывает путь к формированию нового правительства Германии.

До этого стало известно, что альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать коалицию с СДПГ.

При этом в Германии считают, что новое правительство страны будет нестабильным.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами