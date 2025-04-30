Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционный договор с ХДС/ХСС

СДПГ проголосовала за формирование коалиции с ХДС/ХСС

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш, передает ТАСС.

«Правом голоса обладали 358 322 членов. В голосовании приняли участие 200 637… «За» проголосовали 169 725 членов партии, против — 30 912», — сообщил Мирш.

Таким образом, соглашение с ХДС/ХСС одобрили 84,6% участников голосования. Это открывает путь к формированию нового правительства Германии.

До этого стало известно, что альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать коалицию с СДПГ.

При этом в Германии считают, что новое правительство страны будет нестабильным.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.