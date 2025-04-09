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Политолог: правительство Мерца будет нестабильным, как и прежнее

Политолог Рар: правительство Мерца будет нестабильным из-за разности взглядов
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц мечтает стать канцлером Германии любой ценой, однако его правительство будет нестабильным, как и предыдущее. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По его словам, две вышеназванные партии имеют очень разные взгляды. Стороны единогласны лишь в вопросе противостояния с Россией и противодействия главной оппозиционной партии — «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Если в среду объявят о создании нового правительства, это ознаменует победу СДПГ. <...> Мерц исполнит мечту и станет канцлером, но в его собственных рядах будет много недовольных тем, что он сдал позиции. Я предполагаю, что это правительство, как и прежнее, не будет стабильным», — подчеркнул Рар.

Накануне ХДС/ХСС и СДПГ договорились о подписании коалиционного соглашения. По данным СМИ, партии планируют объявить о результатах переговоров 9 апреля. При этом сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали.

До этого издание Politico сообщало, что Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство. Журналисты отметили, что СДПГ являлась единственным возможным партнером фракции для формирования нового состава кабинета министров.

Ранее в Германии узнали, как немцы относятся к Мерцу в роли канцлера ФРГ.

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