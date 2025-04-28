Трамп «почти уверен», что США «не придется бомбить все вокруг» из-за Ирана

Трамп сообщил, что почти уверен в заключении сделки между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун в штате Нью-Джерси заявил, что у США с Ираном «все идет очень хорошо».

По словам политика, он «почти уверен» в том, что странам удастся достичь соглашения.

«У нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг», — сказал глава государства.

В субботу, 26 апреля, завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе исламской республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкционных ограничений, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.