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В Совфеде предложили усилить ответственность за фальсификацию подписей

Сенатор Голов предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей
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Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Голов предложил Минстрою сделать более жесткой ответственность управляющих компаний за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) в протоколах голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения могут внести в статью 327 УК Российской Федерации или же появится отдельная статья Уголовного кодекса.

Статья 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или работы на срок до двух лет, также предусматривает арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

«Выявлена проблема, которая связана с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах со стороны управляющих компаний», — говорится в письме сенатора.

Он отметил, что особую обеспокоенность вызывает положение пожилых собственников, у которых зачастую нет технической возможности или отсутствуют необходимые навыки для использования электронных систем голосования. Это делает их «особенно уязвимыми перед недобросовестными действиями управляющих компаний».

Парламентарий считает, что эта проблема требует принятия дополнительных мер правового регулирования.

«Мною прорабатывается законодательная инициатива, которая направлена на ужесточение ответственности управляющих компаний за подделку протоколов собраний собственников», — подчеркнул Голов.

«Ужесточение ответственности за фальсификацию протоколов станет сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и позволит существенно оздоровить ситуацию», — резюмировал политик.

До этого гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил, что за подделку подписей можно нарваться на штраф до 80 тыс. рублей или тюремный срок до четырех лет.

Ранее юрист рассказал, с какими аферами с недвижимостью могут столкнуться россияне в 2025 году.

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