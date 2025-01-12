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Россиянам напомнили, к чему может привести подделка подписи

Юрист Адамс: в России за подделку подписи грозит штраф до 80 тыс. рублей
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

За подделку подписей можно нарваться на штраф до 80 тыс. рублей или тюремный срок до четырех лет. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, преступлением считается не только само изготовление поддельных документов, но и если этими бумагами в дальнейшем пользоваться. При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовали), то уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления, обратил внимание юрист.

Обычно главным аргументом для суда, что подпись подделана, может стать почерковедческая экспертиза. То есть эксперты определяют несоответствие фальшивой подписи реальной подписи ее автора, пояснил Адамс.

Негативные последствия грозят в том случае, если гражданина привлекут к уголовной ответственности за подделку документов по статье 327 УК РФ, добавил Адамс. Однако эти действия могут подпадать и под другие статьи, например, мошенничества. Также отдельное наказание предусмотрено за подделку подписей на рецептах врачей, избирательных документах, заключил эксперт.

Ранее юрист рассказал, с какими аферами с недвижимостью могут столкнуться россияне в 2025 году.

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